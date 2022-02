Een huis kopen in landelijke stijl? “Laat je niet verblinden door de charme”

De landelijke bouwstijl is misschien wel de meest geliefde van allemaal, want weinig andere geven een woning zoveel charme. Vaak zijn het natuur- en authentieke materialen die daarvoor zorgen. Net die vragen tijdens een bezichtiging extra aandacht, zegt onze woonexpert Björn Cocquyt.

Een dakgebinte gemaakt van balken die meer dan een eeuw oud zijn of met kepers waarin je nog de zware takken van een boom herkent, een vloer met decoratieve cementtegels die sporen uit het verleden dragen, een kelder met gemetselde booggewelven… Het zijn zulke elementen waar kandidaat-kopers als een blok voor vallen wanneer ze een huis bezoeken.

Terecht, want het zijn stuk voor stuk karakterelementen, maar je gaat er het best niet zomaar aan voorbij. Houten balken kunnen aangetast zijn door wormen, vloeren kunnen rechtstreeks op zavel liggen en metselwerk kan last hebben van opstijgend vocht. Als dat zo is, dan moet je rekening houden met extra kosten om die problemen te verhelpen. In sommige gevallen zullen de materialen zelfs vervangen moeten worden.

Quote Ook in een complete nieuwbouw waarbij typische landelijke materialen gebruikt zijn, is het goed om alert te blijven.

Als zulke authentieke materialen gebruikt zijn bij een nieuwbouw, dan zijn ze doorgaans afkomstig van firma’s die gespecialiseerd zijn in de recuperatie ervan. Die bedrijven verzamelen ze en maken een selectie vóór alles weer op de markt komt. Zo worden de slechte exemplaren eruit gehaald. Wat overblijft, zijn de materialen die de tand des tijd doorstaan hebben en dus zo al hun deugdelijkheid bewezen.

Ook in een complete nieuwbouw waarbij typische landelijke materialen gebruikt zijn, is het goed om alert te blijven. Er is niets mis met een keukenwerkblad in imitatienatuursteen of met een laminaatvloer die de look van oude planken heeft, maar let erop dat ze ook zo verkocht worden en niet als authentiek materiaal, want dan betaal je onterecht te veel.

