“Een huilende peuter met afgebrokkelde tandjes en een dikke wang moét je wel narcose geven”: tandartsen geven advies voor een gezond kindergebit

“Snurken kan je zien als een zwaar onderschat­te medische alarmkreet”: wanneer is snurken gevaarlijk en wat kan jij (of je partner) eraan doen?

Snurken staat bekend als een gênante en irritante, maar onschuldige kwaal. Ten onrechte: we beseffen steeds meer dat het ronduit gevaarlijk is. En de ronker zélf is meestal niet het grootste slachtoffer. “We weten al lang dat een gebrekkige slaapkwaliteit tot cardiovasculaire, hormonale en psychologische problemen kan leiden”, zegt Dr. Miche De Meyer van de slaapkliniek van het UZ Brussel, die advies geeft voor snurkers en hun partners.

21 april