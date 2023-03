Een grote batterij moet je minder snel vervangen: zo kies je een e-bike op jouw maat

HLN ShopDe e-bike is hét ideale vervoermiddel voor velen: met een elektrische fiets omzeil je immers hoge brandstofprijzen enerzijds en overbrug je vlot lange afstanden anderzijds. Zo'n toestel is bovendien maar liefst 50 keer minder belastend voor het milieu dan een auto. Maar hoe pik je jouw ultieme exemplaar uit het erg ruime aanbod? HLN Shop helpt je - letterlijk en figuurlijk - op weg in vier handige punten.

1. Kies het juiste motortype

De motor van een e-bike kan zich in het voorwiel, het achterwiel of het midden van de fiets bevinden. Een voorwielmotor is het populairst bij de goedkopere e-bikes. Dit type schiet in actie als je de pedalen laat ronddraaien en trekt je als het ware vooruit. Vooral bij bochtenwerk of lage snelheden kan het even wennen zijn en aanvoelen alsof je fiets er met jou vandoor gaat. Onthoud dat je de pedalen tijdens het manoeuvreren het best zo stil mogelijk houdt.

Het grote voordeel van een voorwielmotor is dat je zelf weinig kracht hoeft te zetten. Het volstaat om je pedalen lichtjes te laten bewegen. Een e-bike met voorwielmotor is ideaal voor wie een budgetvriendelijke fiets zoekt en vooral vlakke parcours aflegt. Voor steile hellingen is de trekkracht van de motor doorgaans te beperkt en zal je dus zelf een groot deel van het werk moeten leveren.



Een e-bike met achterwielmotor werkt net als een fiets met voorwielmotor met een rotatiesensor: op het moment dat je de pedalen laat draaien, profiteer je van extra ondersteuning. Die extra kracht komt vanuit het achterwiel. Ook het zwaartepunt van de fiets ligt achteraan. Slippen is bij dit type e-bike zo goed als uitgesloten. De meeste modellen komen trouwens met een derailleurversnelling: een interessante plus voor sportievelingen die graag heuvelachtige parcours opzoeken en van veel versnellingsopties willen profiteren.

Vele fietsers vinden een e-bike met ondersteuning van een middenmotor natuurlijker aanvoelen. Dit type fiets werkt met een sensor die meet hoeveel kracht je op de pedalen zet en de motor vervolgens aanstuurt om die kracht te verdubbelen. Zelfs op steile hellingen geniet je van maximale ondersteuning en dankzij de centrale positie van de motor ben je zeker van een goede wegligging. Nog een mooie troef: om de wielen van je fiets te demonteren heb je geen specialist of speciaal gereedschap nodig. Voor mensen met weinig kracht in de benen is dit type dan weer minder interessant.

Extra tip : het aantal Nm (Newtonmeters) geeft de kracht van de motor aan. Voor optimaal fietscomfort is 30 Nm een minimum. Wie graag sportieve ritten maakt op steil terrein kiest het best voor een motor van minstens 65 Nm.

2. Let op de accu

Bijna alle elektrische fietsen zijn uitgerust met een lithium-ionbatterij. Hoe lang je batterij meegaat, hangt af van de batterijsterkte én hoe je de motor gebruikt. Bij intensief gebruik verbruikt je batterij ongeveer 10 Wh per kilometer. Met een volle batterij van 500 W kan je dus minimaal 50 km fietsen.

Hou er rekening mee dat de kwaliteit van je batterij er met de jaren onvermijdelijk op achteruitgaat. Om van de initiële kracht te blijven genieten, zal je na 4 à 5 jaar een nieuwe batterij moeten aanschaffen. Met een prijs van 1 à 2 euro per 1 Wh tel je voor een kwalitatieve batterij als snel enkele honderden euro’s neer.

Kies altijd voor een batterij met een zo hoog mogelijk vermogen. Zo houd je zelfs bij capaciteitsverlies voldoende kracht over om je e-bike goed te benutten. Vergeet niet dat koude en wind je fiets tot 30 procent meer stroom doen verbruiken. Een grote batterij gaat langer mee en helpt je dus ook besparen op de kosten om de accu te laten vervangen.



Extra tip : Vraag bij aankoop van een nieuwe e-bike altijd naar het garantiebewijs van de batterij. Zo kan er bij eventuele batterijproblemen geen discussie ontstaan.

3. Ga voor drie tot vijf standen

Let bij je e-bike niet alleen op de motorkracht, maar hou ook rekening met het aantal standen. Die verschillende ondersteuningsniveaus - van eco tot sportief - bepalen hoeveel kracht je motor geeft. Drie verschillende niveaus is het minimum, al kunnen vier tot vijf standen prettiger zijn om de ideale balans te vinden tussen de kracht van de motor en je eigen benen.

Bij e-bikes met een voorwielmotor kan je vaak kiezen tot welke snelheid je ondersteuning wil. Je stelt dan bijvoorbeeld zelf een snelheid in tot maximaal 25 km per uur.



Extra tip: Hoe meer motorkracht je gebruikt, hoe sneller je batterij leegloopt. Kies altijd voor een motorstand op maat van je parcours, zodat je vlot op je bestemming raakt.

4. Bepaal welk type fiets bij je past

Een stadsfiets, vouwfiets, Hollandse fiets, mountainbike, … : e-bikes bestaan in tal van uitvoeringen, elk met een eigen rijgevoel, fietshouding, zadel, vering, gewicht, enzovoort.

Kies je elektrische fiets in functie van je gebruik. Met een sportieve e-bike beklim ook jij de Koppenberg, maar het hardere zadel is minder comfortabel voor je dagelijkse rit naar het werk. Een plooibare e-bike is dan weer ideaal voor wie van de fiets op de trein stapt, terwijl een stadfiets jouw perfecte bondgenoot is voor alledaagse verplaatsingen.



Lees meer:

