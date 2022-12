“Een goede test is om liggend op je rug je pijnlijke been gestrekt op te tillen”: zo weet je aan welk rugprobleem je lijdt en wat je eraan kunt doen

Uit talrijke studies blijkt dat 80 tot 90 procent van de mensen in de Westerse samenleving ooit met rugpijn kampt. En die rugpijn is er in vele soorten en smaken. Van spit en ischias tot een hernia en artrose. Met specifieke vormen van pijn, zoals uitstraling naar de benen, en met typische momenten dat het pijn doet, zoals bij hoesten en niezen. De huisarts is meestal het eerste aanspreekpunt. Er zijn veel verschillende soorten rugpijn. We leggen uit welke soorten er zijn, waar je ze aan herkent en wat de beste behandeling is