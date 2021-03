Een goede nachtrust begint met het juiste hoofdkussen: hier moet je op letten

We brengen ruim een derde van ons leven slapend door. Een degelijk hoofdkussen is dus geen overbodige luxe. Toch beseffen de meesten dat pas wanneer ze ten prooi vallen aan nek- of rugklachten. Gelukkig kan je zulke kwaaltjes vaak voorkomen en zelfs genezen door slim van kussen te switchen. Hou hierbij de volgende zaken in het achterhoofd.

Hoe oud is je kussen?

Een hoofdkussen heeft een gemiddelde levensduur van drie tot vijf jaar. Daarna verliest het zijn vorm, en dus ook zijn ondersteunende werking. Zeker erg zachte donzen kussens en exemplaren met losse synthetische vulling moet je goed in de gaten houden, omdat hun volume het snelst vermindert.

Hoe controleer je zoiets? Leg je kussen plat op je hand en kijk of de hoeken naar beneden zakken. Is dat het geval, dan is de steun zoek. Ook verkleuringen verklappen dat het kussen zijn beste tijd gehad heeft.

In welke houding slaap je?

Je ligt het comfortabelst als je hoofd een rechte lijn vormt met je ruggengraat. Als je op je zij slaapt, heb je dus een dikker kussen nodig om de afstand tussen je nek en je matras op te vullen. Zeker wanneer je brede schouders hebt.

Ben je een rugslaper? Zorg dan dat je kussen niet te hoog is. Anders neem je een onnatuurlijke houding aan, met je hoofd naar beneden geknikt. Voor buikslapers is een dun kussen optimaal.

Hoe hard is je matras?

De hardheid van je matras speelt eveneens een rol bij je kussenkeuze. Een harde matras vraagt om een dito kussen. Is je matras zacht of zelfs voorgevormd, dan zal je lichaam sowieso iets dieper wegzakken dan je hoofd. Een lager en zachter kussen is dan ook prima.

Heb je rug- of nekklachten?

Is je kussen niet versleten, past het bij je slaaphouding en je matras, maar word je toch vaak wakker met een stijve nek? Dan kan je baat hebben bij een ergonomisch exemplaar met extra neksteun. Ook kussens met een traagschuimvulling, zoals bamboe hoofdkussens, zijn een uitstekende keuze omdat ze door hun stevigheid erg goede support bieden.

Volledig scherm Bamboe hoofdkussen © Shop.hln.be

Heb je allergieën?

Het materiaal van je kussen bepaalt overigens niet voor de volle 100% hoe hoog of hoe laag het is. Kussens van schuim of latex zijn stevig, maar komen wel in verschillende diktes. Je kunt dus kiezen voor een hoog of minder hoog exemplaar, zodat het past bij je matras en slaaphouding. Hetzelfde geldt voor kussens met een synthetische en donzen vulling. Waar je wél rekening mee moet houden bij de keuze van je vulling, zijn eventuele allergieën. Zo reageren sommige mensen slecht op latex, en zijn anderen gevoelig aan huisstofmijt waardoor veren minder zijn aangewezen. Schuim- en synthetische vulling zijn hypoallergeen en ademend, waardoor je ook minder in je hoofdkussen zal zweten.

Liever een nieuw hoofdkussen? Bekijk hier ons slaap assortiment in de HLN Shop.

Wat voor slaper ben jij? Kom het te weten dankzij de test hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: