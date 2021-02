Een ‘gezonde’ spaarpot: om hoeveel geld gaat het dan?

Hoeveel is genoeg?

Het spreekt voor zich dat het grotendeels afhangt van uw persoonlijke gezinssituatie en uitgavenpatroon. In Nederland heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud een handige module uitgewerkt (de BufferBerekenaar), waarmee u zelf online kan nagaan hoeveel uw persoonlijke financiële buffer zou moeten zijn. De module houdt onder andere rekening met hoeveel spaargeld u al hebt, of er kinderen zijn die nog thuis wonen, of u huurt dan wel over een eigen woning beschikt, de waarde van uw wagen, onverwachte rekeningen, enzovoort. De tool is perfect bruikbaar voor Belgen.