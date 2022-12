“Een dikke jas is niet voldoende”: met dit advies sport je veilig in de vrieskou

Heel wat brandwond­pa­tiën­ten zijn jonger dan 4 jaar: “Spoelen met ijskoud water is géén aanrader”

Iedereen met jonge (klein)kinderen kent het wel: zó trots dat die dreumes zijn of haar eerste wankele stapjes zet. Totdat de kleine plots een kopje op de salontafel omgooit. Heet water, van koffie of thee, is een van de belangrijkste oorzaken van brandwonden bij kleine kinderen. “Eén op de drie van onze patiënten is nog geen 4 jaar oud”, zegt brandwondenarts Ymke Lucas. Hoe kun je zulke ongevallen voorkomen? En wat doe je best als iemand een brandwonde heeft?

