“Een camping in Zwitserland is bijna dubbel zo duur als in Zweden”: waar vind je de goedkoopste campings van Europa?

Doe je écht je voordeel met een city card tijdens je stedentrip? “Hier heb je voor 43 euro drie dagen gratis musea, thermenbad én openbaar vervoer”

Je kent ze vast wel: de city card, de te betalen voordeelkaart die je kunt kopen als je op stedentrip trekt. Toon ze en je geniet van gratis openbaar vervoer, gratis museumbezoek of kortingen op attracties en events. Bovendien sla je ook de wachtrijen over. Maar hoe groot is het voordeel? Onze reisexpert Johan Lambrechts zet de kaarten van de belangrijkste Europese cities op een rij.

30 mei