“Een boom in je tuin is een goede bescherming tegen de komende zomerhitte”: onze tuinexperte toont je de mooiste bomen op ieders maat

“Vetcellen sterven af bij koude temperatu­ren van 4°C”: met cryolipoly­se kan je je vet laten wegvriezen

Vetcellen die onder invloed van koude verdwijnen als sneeuw voor de zon. Cryolipolyse klinkt als de gedroomde oplossing om zonder operatie van plaatselijke vetophopingen verlost te geraken. “Het principe is geniaal, maar net zoals elke techniek heeft het beperkingen”, nuanceert plastisch chirurg Jan Vermeylen. Hij legt uit in welke gevallen vetbevriezing kan helpen, of het pijn doet en hoeveel het kost.