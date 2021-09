Een B&B uitbaten: hard werken en veel regeltjes. “Eieren van bij de buren mogen we niet serveren”

Brugge BINNENKIJ­KER. David (46) en Saskia (49) verbouwden varkens- en koeienstal­len uit 1824 om tot luxueuze bed&breakfast tussen Brugge en Knokke: “Meteen verliefd op dit fenomenale zicht”

22 augustus Het pand stond geen dag op een immosite. Toen David Verheyden (46) en Saskia Vandermeersch (49) lucht kregen van de verkoop van dit boerenerf uit 1824, aarzelden ze geen seconde. De vroegere eigenaar bleek bovendien fan van hun plannen. In één jaar toverden ze de boerderij, waar koeien nog stonden te grazen, om tot de luxueuze bed&breakfast BBRUT, ergens in the middle of nowhere in de West-Vlaamse polders. “Wakker worden met zicht op het Schipdonkkanaal, dat vinden we hier de max.”