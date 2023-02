Een appartement aan zee wordt goedkoper (behalve in deze gemeente)

Woon.Er waren al heel wat signalen dat de vastgoedmarkt aan het afkoelen is en dat blijkt nu ook uit de cijfers van appartementen aan zee. Vastgoedplatform Realo stelde vast dat de prijs voor een flat in het laatste kwartaal in negen van de tien kustgemeenten daalde, met gemiddeld 0,67%. Knokke-Heist was het buitenbeentje, want daar werd een flat 3% duurder.

Het is nog even wachten op de nieuwe kustbarometer van notaris.be, maar in 2021 bedroeg de gemiddelde prijs van een appartement aan zee 302.225 euro. Dat was toen een stijging met 7,5% in vergelijking met een jaar eerder. De kans is klein dat het nu opnieuw zo’n vaart zal lopen.

Zeker als we de algemene prijstrend in het vastgoedland bekijken. Vastgoedplatform Realo merkte tijdens de laatste drie maanden van 2022 zelfs een daling op. Met 0,67 % was die niet spectaculair, maar het is wel al heel lang geleden dat er sprake was van een terugval. Als je de inflatie meerekent dan werden appartementen op het einde van vorig jaar zelfs een stuk goedkoper.

Toch liggen de prijzen er nog altijd een stuk hoger dan in het binnenland. De vierkante meterprijs van een flat van 95% bedraagt aan zee 3.360 euro, terwijl dat elders 2.201 euro is. In Knokke-Heist is dat zelfs een veelvoud. De gemiddelde prijs lag in 2021 op 589.022 euro en die nam in de loop van vorig jaar verder toe, alleen gebeurde dat op het einde van het jaar minder snel.

