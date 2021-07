“Een app die een hartaanval aankondigt nog voor hij zal plaatsvinden? Het is geen toekomstmuziek, maar realiteit” Expert geeft advies over gezondheidsapps

Psychiater toont hoe angst ons leven stuurt én hoe we die vicieuze cirkel kunnen doorbreken: “Op termijn kan je er hoge bloeddruk van krijgen”

20 juli Welke lessen hebben we in de pandemie geleerd? In het boek Vrij van angst toont de gerenommeerde Amerikaanse psychiater Judson Brewer (47) hoe angst ons leven stuurt maar ook hoe we die vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Hoe weet je wanneer je een paniekaanval krijgt? En wat kunnen we doen tegen die angstgevoelens?