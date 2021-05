Een airco voor de warme dagen? Zoveel betaal je aan energie

Wat de klassieke aircosystemen betreft, komen twee opties in beeld: de mobiele airco en de vaste airco. De mobiele airco is een verplaatsbaar toestel dat je gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte verhuist. Het voert de warmte af via een afvoerslang, die je via het raam of een kier naar buiten leidt. Een mobiele airco vergt geen installatiewerken, maar produceert doorgaans aardig wat decibels.