Economie en beurzen Aziatische landen blijven groeien ondanks corona: wat kunnen we van hen leren? En is het interessant om erin te beleggen?



Covid-19 zag zijn levenslicht in Wuhan (China), en het zijn ook China en de Aziatische landen die de pandemie het best hebben aangepakt. De economische daling was er beperkt dankzij snel en efficiënt ingrijpen door de plaatselijke overheden en de heropleving van de economie was er ook nog eens veel steviger dan in de westerse landen. “Hun economie en beurzen profiteren hiervan, wellicht langdurig”, aldus geldexpert Geert Noels. Hoe zijn ze daarin geslaagd? Wat kunnen we van hen leren én: is het interessant om nu te beleggen in Aziatische aandelen?