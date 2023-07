E-bike met geïntegreerde batterij versus klassiek model: dit zijn de troeven en minpunten

Betere balans

Ben je op zoek naar jouw perfecte elektrische fiets, dan zal je merken dat je tegenwoordig naast de modellen met klassieke oplaadbatterij, bijvoorbeeld aan de bagagedrager of onder het zadel, exemplaren vindt waar batterij en motor centraal in het kader geïntegreerd zitten.

Deze laatste innovatie heeft als voornaamste voordeel dat het gewicht optimaal verdeeld is over de fiets. Hierdoor verbetert de stabiliteit van je tweewieler, wat op zijn beurt de veiligheid verhoogt. Je zal immers minder schokkerig rijden en daardoor het risico op een valpartij verkleinen.



Natuurlijk rijgevoel

Ook het rijgevoel zal beter zijn als je voor een elektrische fiets met geïntegreerde (‘intube’) batterij kiest. Door de stabielere wegligging ervaar je minder schokken en voelt je ritje op je e-bike heel natuurlijk aan.

Een trapkrachtsensor zorgt bovendien vaak voor ondersteuning op het juiste moment. Die meet immers wanneer je minder kracht op de trappers zet en gaat dit dan compenseren. Zo blijf je gelijkmatig vooruitgaan en kan je zonder horten en stoten van je fietstocht genieten.

Het oog wil ook wat

En dan is er het esthetische aspect. Een fiets met ingewerkte motor en accu oogt gewoonweg mooier dan een exemplaar, waarbij een opvallende batterijbak het uitzicht van het kader en design verpest. Je krijgt immers de elegante looks van een traditionele fiets.

Bijgevolg is er ook steeds voldoende plaats voor een kinderzitje of fietstas. Zulk ontwerp houdt mogelijk zelfs dieven op een afstand. Malafide types kunnen door de klassieke uitstraling van je fiets wel eens geloven dat er minder te rapen valt.

Duurder in aankoop

Deze voordelen hebben ook een belangrijk nadeel: ze jagen de kostprijs van je e-bike de hoogte in. Een eigentijdse fiets met ‘intube’ batterij is doorgaans wat duurder dan een model waar de onderdelen extern zijn geplaatst, hoewel er nog vele overige factoren zijn die de prijs in een andere richting kunnen sturen.

Zwaarder om te manoeuvreren

Een ander nadeel betreft het gewicht. Om alles naadloos te kunnen integreren, dienen de buizen van het frame breder te zijn. Hiervoor is meer staal nodig, wat het totale gewicht van je elektrische fiets opdrijft. En e-bikes zijn sowieso al een stuk zwaarder dan een standaard fiets. Check dus zeker goed op voorhand of je zulk zwaargewicht kan hanteren en of je hem makkelijk kan stallen.

Moeilijker te verwijderen

Tenslotte moet je met een geïntegreerde batterij mogelijk een stukje inleveren op gebruiksgemak. Wanneer het tijd is om de accu op te laden, is het soms wat moeilijker om ze te verwijderen dan bij een fiets met externe batterij. Ook het terugplaatsen dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren.



