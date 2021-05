Dure fiets op de auto? Zo staat hij veilig

Fietsendragers

Er zijn verschillende soorten fietsendragers op de markt. Je kan een drager plaatsen op het dak van je wagen, een fietsendrager op de koffer of achterklep of een systeem dat je op de trekhaak bevestigt. Dat laatste is de veiligste oplossing. Kies bij voorkeur een kantelsysteem, zodat je nog aan je koffer kan. De eenvoudigste systemen heb je al voor zo’n honderd euro, meer geavanceerde modellen kosten algauw zeshonderd euro, de prijs van de trekhaak niet inbegrepen.

Elektrische fiets? Beter een aangepaste drager

Je elektrische fiets op een dakdrager bevestigen is geen optie. Want heb je al eens geprobeerd om 25 kilo boven je hoofd te tillen? Voor een elektrische fiets kan je enkel een drager op de trekhaak van je auto monteren. Kies daarbij steeds voor een fietsdrager aangepast aan elektrische fietsen.

Denk aan het gewicht van je fiets!

Veiligheid

Gebruik geen touwen of spanners om je fietsen op de fietsendrager te bevestigen, maar de riemen die voor de fietsendrager van jouw keuze bestemd zijn. De nummerplaat en reflectoren van je auto moeten steeds zichtbaar zijn. Als dat niet het geval is, breng dan een extra nummerplaathouder en verlichting aan. Controleer bij elke stop de riemen.

Pas je rijstijl ook aan. Je auto is zwaarder, waardoor de wegligging minder goed is en de remafstanden aanzienlijk groter worden. Een fietsendrager op het dak verandert de aerodynamica van de wagen bovendien, waardoor ook het brandstofverbruik hoger ligt.

Schade bij ongeval

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de tegenpartij zal de schade aan de fietsen, de drager én de wagen van Hans moeten vergoeden, want Hans is niet verantwoordelijk voor het ongeval. De tegenpartij moet alle schade die Hans ten gevolge van het ongeval lijdt vergoeden, ook al heeft Hans de fietsen en fietsdrager zelf niet verzekerd.

Anders is het wanneer Hans zelf de schade veroorzaakt. Stel dat hij bij het achteruitrijden een paaltje raakt, waardoor de fietsen en fietsdrager beschadigd worden. Afhankelijk van welke verzekering Hans dan heeft, zal hij recht hebben op een schadevergoeding. Het is namelijk enkel de full-omniumverzekering die tussenkomt indien Hans de fietsendrager in zijn verzekering heeft opgenomen als accessoire. In dat geval houdt de verzekerde waarde van de omniumverzekering rekening met de fietsendrager en wordt de schade vergoed. De fietsen zelf maken geen deel uit van de omniumverzekering. De herstelling van de fietsen is dus volledig ten laste van Hans.