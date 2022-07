“Duizenden mensen hebben hepatitis zonder dat ze het weten”: professor legt uit wat de ziekte precies is en scheidt 8 feiten van fabels

“Veel mensen zien alcohol pas als een probleem wanneer er sprake is van verslaving”: expert en ex-verslaafde vertellen over alcoholpro­ble­men

We drinken allemaal wel eens een glas, soms ook eentje te veel. In onze samenleving gaat alcohol hand in hand met leuke en sociale gelegenheden. Maar de grens tussen gelegenheid en afhankelijkheid is soms erg dun. “Ons beeld van een alcoholist als verslaafde, trillende en stinkende nietsnut is fout.” We spraken met Michael Niclaus (ex-alcoholverslaafde) en Tom Evenepoel (Druglijn) over de gevaren van alcohol, alcoholproblemen en verslaving.

