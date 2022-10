Duizenden Belgische stomers dan toch gered van containerpark

Labels scannen

“In de eerste fase willen we labels verkopen die mensen kunnen scannen met hun stomer”, vertelt Pieter ons. “Dat zijn er bijvoorbeeld van vijf, tien of vijftien minuten. Door dat te doen kunnen ze dat toestel dus opnieuw gebruiken, maar dan om eender welke maaltijd klaar te maken.”

Gebruikers kunnen dus gewoon ingrediënten halen bij de supermarkt en die vervolgens klaarmaken. Het voordeel van de Mealhero-stomer is trouwens dat hij drie verwarmingselementen tegelijk heeft waardoor alles tegelijk opgewarmd kan worden: “Mealhero had veel fans. We hopen dat die online een gemeenschap vormen en delen welke ingrediënten het best werken in die steamer en hoe lang je ze moet klaarmaken.”