Droom je van een (compleet) nieuwe job? Deze 5 stappen zetten je op weg

JobsVeel werknemers dromen tijdens het zomerverlof van een nieuwe job, zelfs helemaal weg van de vertrouwde sector. Eenmaal terug aan de slag, maken die wilde plannen helaas vaak even snel plaats voor de werkelijkheid – en sleur – van het dagelijkse werkleven. Stel die ambities niet langer uit. Of je nu enkele jaren aan de slag bent of al halverwege je carrière bent aangekomen, verandering zal nooit gemakkelijk zijn. Met deze 5 stappen van Jobat.be maak je jezelf klaar om toch overstag te gaan.

Stap 1: Bereid jezelf mentaal voor

Wanneer je van de ene – vertrouwde - rol naar een min of meer gelijkaardige functie switcht, lijkt de zoektocht naar een job niet zo moeilijk. Wanneer je echter een grondige carrièreswitch ambieert, vergt dat meer inspanningen. Wees je bewust van de uitdaging die je te wachten staat: het is de eerste stap om ook effectief te slagen.

Ben jij toe aan een nieuwe job? Deze 10 signalen betekenen dat je aan het opbranden bent.

Stap 2: Inventariseer je kennis

Heb je een bepaalde job op het oog, maar vereist die droom jarenlange ervaring, waar jij niet over beschikt? Juist, dan kan dat best ontmoedigend werken én meteen een reden zijn om er niet meer verder voor te gaan. Goed nieuws: er is een betere optie. Evalueer jouw ervaring en identificeer de vaardigheden die overdraagbaar zijn. Met andere woorden: de skills die je wilt benadrukken terwijl je jezelf promoot als een (meer dan) valabele kandidaat, ondanks het nog onbekende terrein:

• Wat is je specifieke ervaring?

• Wat zijn de taken die je hebt uitgevoerd?

• Hoe heb je die taken tot stand gebracht, met andere woorden met welke kwaliteiten die je in je werk hebt gestopt?

• Wat zijn de specifieke resultaten die je hebt bereikt?

• Belangrijk: praat daarbij steeds positief tegen en over jezelf.

Stap 3: Onderzoek je droomjob

Stel: je werkt in de logistiek, maar je droomt van een baan in de marketing. Dan zie je wellicht niet meteen een logisch verband tussen beide (net als je vrienden en collega’s, wellicht). Laat je niet beïnvloeden door zij die er niet in geloven. Het is een goed idee om met mensen te gaan praten die in jouw droomsector werken: collega’s in hetzelfde bedrijf, mensen in je netwerk, etc. Lees meer over wat ze doen, hoe ze daar zijn gekomen en wat ze denken dat iemand nodig heeft om het op dat gebied te maken. Vraag hun specifiek welke vaardigheden en talenten zij denken nodig te hebben.

Weet je niet goed wat je droomjob is? Deze vragen helpen je op weg.

Stap 4: Leg de puzzel

Leg de puzzelstukjes nu in elkaar. Op basis van de gesprekken die je hebt gehad, zou je een vrij goed idee moeten hebben van wat je nodig hebt om het in je nieuwe vakgebied te maken. Gewapend met die kennis, spiegel je je ervaring en kennis uit je huidige job met de vereisten in de nieuwe sector. Er zullen ongetwijfeld raakvlakken zijn. Wanneer je je begint te realiseren dat zoveel van wat je doet en hebt gedaan ook van toepassing is op andere soorten werk, zal de sprong minder eng aanvoelen.

Stap 5: Presenteer je nieuwe ‘ik’

Omdat je nu met een veel krachtigere en zelfverzekerdere aanpak aan de slag gaat, kun je de stap zetten om jezelf voor te stellen waar je ook maar wilt en/of van droomt. Ook al heb je niet meteen de juiste voorkennis en/of ervaring, door je raakvlakken aan te tonen geef je aan dat je al heel wat inspanningen en research hebt gedaan. Het is een bewijs van motivatie en intelligentie. Je bent gewapend om jezelf te verkopen: daarom ben je een geweldige kandidaat die moét worden aangenomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook