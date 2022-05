Droom je van een brandend huis of naaktheid in het openbaar? Dit willen je dromen je vertellen volgens de psychotherapeut

Droomex­pert legt uit wat jouw seksdromen betekenen: “Gaat je partner vreemd met een mooie, zelfzekere vrouw? Werk aan je eigen zelfzeker­heid”

Help, je droomde dat je seks had met een knappe vreemde, je baas of een irritante collega. Moet je je nu schuldig voelen? Zit er iets goed fout in je relatie? “De manier waarop je met iemand vrijt in je dromen is heel belangrijk” legt droomexpert Ada de Boer uit.

