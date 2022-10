Droom je van appels en peren uit je eigen tuin? “Fruitbomen die recht van het veld komen zijn straks voordelig te koop”

Tuinieren als een pro? Bartel Van Riet deelt z’n geheimen. “Je hoeft helemaal geen meststof­fen te kopen”

De zomer is het hoogseizoen om te genieten van je tuin. Je kan genieten van een BBQ of aperitief met vrienden, of groenten oogsten uit je eigen moestuin. Maar er moet ook geklust worden. Daarom vragen we tips aan de man die zijn volk leerde tuinieren: Bartel Van Riet. Wat is zijn ultieme tip wanneer je een tuin aanlegt, en wat is zijn stiekeme truc om geld en tijd te besparen in ‘den hof’? “De ‘gelikte’ tuintjes, waar de pelouse moet blinken en de buxussen angstaanjagend perfect geknipt zijn, zijn gelukkig passé.”

21 juli