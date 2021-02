“Drink meer en ga nooit alleen”: expert legt uit waarop je moet letten als je wil sporten in de vrieskou

Vier redenen waarom deze rode handtassen een plek in je hart verdienen

8 februari Een rode handtas is misschien niet je eerste keuze. En toch is het de tas die nooit verveelt en waar je jarenlang plezier aan beleeft. Vier redenen waarom het rode accessoire een plek in je hart verdient. Ninashop.be selecteert haar favoriete rode handtassen.