Dringend geld nodig: is een persoonlijke lening dan een goed idee?

Het principe van een persoonlijke lening is simpel. Je krijgt van de bank een som geld op je rekening gestort, die je voor verschillende zaken kunt gebruiken. De bedoeling is dat je de gekregen som nadien in maandelijkse afbetalingen aflost. Een persoonlijke lening is dus zeer soepel. Je hoeft niet eens te zeggen waarvoor je het geld gaat gebruiken.

Soepel, maar niet goedkoop

Omdat ze zo soepel is, is een dergelijke lening niet de goedkoopste kredietvorm. Er staan weliswaar wettelijke maximumtarieven op, maar die liggen vrij hoog. Voor een bedrag tot 1.250 euro mag de kredietverstrekker tot 17,50% rente vragen. Voor een bedrag tussen 1.250 euro en 5.000 euro zakt dat tot 12,50% om boven de 5.000 euro verder te verlagen tot 10,00%.

Je kan een persoonlijke lening afsluiten via je huisbank of via een andere klassieke bank. Maar ook een aantal andere financieringsmaatschappijen bieden hun diensten aan.

De periode waarin je de persoonlijke lening moet terugbetalen, ligt wettelijk vast. Hoe hoger het bedrag dat je leent, hoe meer tijd je kan krijgen voor de terugbetaling. Een bedrag tot 2.500 euro moet binnen de 24 maanden worden afgelost. Voor een bedrag tussen 20.000 en 37.000 euro loopt dat al op tot 120 maanden. Een kortere terugbetaling mag altijd.

Goedkoopste aanbieders

Voor een lening van 1.000 euro die terugbetaald wordt in 24 maanden wordt het beste tarief momenteel geboden door Beobank. Zij rekent 4,79% aan. Mozzeno volgt met 4,83%. De maandelijkse aflossing komt bij de betrokken instellingen uit op respectievelijk 54,66 euro en 54,68 euro. Over de hele looptijd hoest je 61,84 euro of 62,32 euro op.

Voor een krediet van 5.000 euro, terug te betalen op 36 maanden, leert een overzicht van Spaargids.be dat de beste aanbieding momenteel komt van Mozzeno met een rente van 4,36% en een maandelijkse afbetaling van 148,23 euro. Beobank volgt met een tarief van 4,79% en een maandelijkse afbetaling van 149,15 euro.

Voor een krediet van 10.000 euro op 42 maanden wordt de leiding opnieuw genomen door Mozzeno met een rente van 4,34% en een maandbedrag van 256,68 euro. Aion volgt met een rente van 4,89% en een maandbetaling van 259,05 euro.

Afhankelijk van het bedrag kan je dus andere topaanbiedingen hebben, waardoor vergelijken zeker nuttig is.

Tip: Vergelijk hier en vind de goedkoopste persoonlijke leningen van dit moment.

Specifieke lening is goedkoper

Ondanks de flexibiliteit van een persoonlijke lening blijf je er goed aan doen om eerst te kijken of er geen specifieke kredietaanbiedingen bestaan voor je aankoop. Wie bijvoorbeeld een nieuwe of een tweedehandse auto wil financieren, vindt zeker (veel) goedkopere aanbiedingen dan wie een lening neemt voor algemene doeleinden. Hetzelfde geldt voor wie een beperkte verbouwing wil realiseren.

Een autolening van 10.000 euro op 42 maand staat bij VDK in de aanbieding tegen 1,20% rente. Een verbouwingslening van 10.000 euro op 42 maanden kost bij KBC en CBC 2,40% aan rente.

Vergeet ook niet dat je 14 dagen bedenktijd krijgt voor het afsluiten van een consumentenkrediet. Dat geeft u extra tijd en mogelijkheden om te vergelijken.

Tip: Hier vind je de goedkoopste autoleningen van dit moment.

Tip: Hier vind je de goedkoopste verbouwingsleningen van dit moment.

Alternatief: budgetfaciliteit

Een alternatief voor een persoonlijke lening is de budgetfaciliteit. Dat is het bedrag dat je onder nul mag gaan op je rekening. Het voordeel hiervan is dat je kan opnemen, terugbetalen en weer opnemen zolang je onder het afgesproken plafondbedrag blijft. Het nadeel is dan weer dan het bedrag van een budgetfaciliteit doorgaans gelimiteerd is. Vergelijk de verschillende aanbieders van geldreserve hier.

Vervroegde terugbetaling

Nog dit: je mag een persoonlijke lening altijd geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. In dat geval betaal je een wederbeleggingsvergoeding aan je financier. Voor een contract dat nog meer dan een jaar zou lopen, kost je dat 1% van het vervroegde afgeloste bedrag. Voor een contract dat al dichter bij zijn einddatum zit, is dat 0,50% van het terugbetaalde bedrag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: