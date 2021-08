Driedubbele beglazing: dit is de weerspiegeling op je energiefactuur

EnergiePlan je te investeren in nieuwe ramen? Tegenwoordig heb je de keuze uit twee energiezuinige opties: dubbel hoogrendementsglas of driedubbele beglazing. Wat zijn precies de verschillen en welk type biedt het interessantste kostenplaatje? Mijnenergie.be verhelpt het dilemma.

Sinds 2020 moeten de ramen van alle woningen minstens over dubbel glas beschikken. Bij een woningonderzoek op aanvraag van een huurder kent de wooninspecteur strafpunten toe wanneer de woning niet aan die norm voldoet. Om de nieuwbouwnormen te halen of om aanspraak te maken op premies van de Vlaamse overheid, is minimaal hoogrendementsglas een must.

Driedubbel: van alles een laagje meer

Bij hoogredementsglas bevindt zich aan de binnenzijde van een van de twee glasbladen een dun isolerend laagje, terwijl de holte tussen de glasbladen gevuld is met isolerend argon- of kryptongas. Bij driedubbel glas geldt hetzelfde principe, maar dan wel met een extra glas- en isolatielaag.

Die extra laag maakt wel degelijk een groot verschil, zo blijkt uit de calculatie die specialist Deceuninck op zijn website weergeeft. Ter verduidelijking: de U-waarde is een belangrijke parameter bij het kiezen van het glas voor je ramen. Hoe lager die isolatiewaarde, hoe minder warmteverlies en dus hoe lager de stookkosten.

Onderstaande tabel toont de U-waarde en de binnentemperatuur van de ruit bij een buitentemperatuur van -10 °C en een binnentemperatuur van 20 °C.

Besparing van 205 euro per jaar

Hoewel de situatie uiteraard ook sterk afhangt van het type woning en de grootte van de ramen, biedt de Nederlandse onafhankelijke consumentensite Milieucentraal.nl inzicht in het effect van die keuze op jouw energiefactuur. Bij dubbel hoogrendementsglas bespaar je 84 kWh gas per m² raam ten opzichte van gewoon dubbel glas. Bij driedubbele beglazing gaat het om 168 kWh gas per m² raam. Wie in zijn woning in totaal 20 m² aan raamoppervlakte met gewoon dubbel glas vervangt door driedubbel glas boekt jaarlijks een voordeel van 3.360 kWh gas.

Het goedkoopste gastarief via Mijnenergie.be bedraagt 6,10 eurocent per kilowattuur. Dat betekent dat je jaarlijks 102,5 euro bespaart bij dubbele beglazing en 205 euro bij driedubbel glas.

Kostenplaatje

Daar tegenover staat natuurlijk wel een hoger kostenplaatje. De site isolatiewaarde.be biedt volgende prijsinschatting:

Gewoon dubbel glas: 65 euro per m²

Dubbel hoogrendementsglas: 90 tot 95 euro per m²

Driedubbele beglazing: 155 tot 188 euro per m²

Niet overal geschikt

Bij het kiezen van nieuwe ramen en deuren hou je ook best rekening met de isolatiewaarde van het raamkozijn. Wanneer er langs die weg koude lucht circuleert of de bouwschil onvoldoende geïsoleerd blijkt, heeft de investering in hoogrendementsglas weinig nut. Hou er ook rekening mee dat niet alle kozijnen geschikt zijn voor hoogrendementsglas en al zeker niet voor driedubbel glas. Degelijke beglazing is namelijk zwaarder en dikker dan standaardbeglazing.

