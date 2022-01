Drie fervente sporters en een bewegingspsycholoog geven advies om te slagen in sport: "Het moet een gewoonte worden”

Hoe kan je ei, melk, suiker of boter probleem­loos vervangen in taart en gebak?

Een ouderwets koffiekransje is vandaag niet meer wat het ooit geweest is. Tante Lieve mag geen suiker eten, nichtje Sophie is lactose-intolerant, nonkel Karel verdraagt geen gluten en jij eet sinds kort veganistisch, dus ook eieren zijn uitgesloten. Probeer dan maar eens een cake te bakken! Gelukkig zijn er vandaag veel alternatieve ingrediënten beschikbaar, maar smaakt je cake dan nog even lekker? En kun je alles zomaar vervangen door iets anders? Onze culinair journaliste ging de uitdaging aan met een eenvoudige vier-vierdencake. Zo vervang je ei, melk, suiker of boter.

28 januari