Draadloos en zweetbestendig: dit zijn de 5 beste oortjes om te lopen

Lopen is leuk, maar kan al snel vervelen wanneer je constant naar de cadans van je voeten moet luisteren. Volgens de Londense Brunel University kan muziek je sportprestatie tot 15 procent verbeteren. Welke oortjes zijn het meest geschikt om te hardlopen? En hoe weet je of die zweet-en waterbestendig zijn? Technologiesite Tweakers geeft tips en selecteert de beste vijf sportoortjes van het moment.

In ieder oortje past een dopje

De keuze tussen earbuds is gigantisch. Zo heeft Tweakers meer dan 3.000 modellen op zijn site staan, met prijzen van 1 tot 850 euro. Er zijn in-eardopjes, open-eardopjes, modellen met haakjes achter de oren, een nekband… Hoe weet je in godsnaam waar te beginnen?

De prijs is uiteraard een belangrijke factor om een eerste selectie te maken. Binnen elke categorie heb je verschillende modellen die van vorm verschillen. Zo bestaan er nog steeds toestellen die je via een kabel met je smartphone verbindt, zoals de Sennheiser IE300. Toch kiest men steeds vaker voor draadloze earbuds, zeker nu toestellen zelden nog een poort hebben om een koptelefoon mee te verbinden. Wanneer je loopt, is de kans groot dat je oortjes per ongeluk uitgetrokken worden met een kabel, dus je kiest best sowieso voor de draadloze variant.

Hoe de oortjes in je oor zitten, heeft ook een impact op hoe snel ze eruit kunnen vallen tijdens het sporten. Sommige modellen, zoals de Galaxy Buds van Samsung, zijn net klassieke oordopjes die in je oorschelp schuiven. Producenten blijven experimenteren in hun zoektocht naar een vorm die zo optimaal mogelijk is: sommige dopjes lijken op bonen, andere zijn ovaal… Op ieder potje past een dekseltje, maar andersom geldt ook dat lang niet ieder oordopje even comfortabel in je oorschelp blijft zitten.

Andere modellen, zoals de AirPods van Apple, zitten in je gehoorgang en hebben een ‘stokje’ dat op je oor rust. Vaak hebben deze toestellen oorkussentjes in meerdere maten, zodat je kan kiezen welke het best passen. Sommigen hebben een rubberen tip, bij andere is die eerder hard. Net als bij de boonvormige oordopjes hangt qua comfort ook hier veel af van de vorm van je oor.

En dan zijn er nog de oordopjes die specifiek ontworpen zijn om mee te sporten. Deze hebben bijvoorbeeld een oorhaak, waardoor ze goed blijven zitten tijdens het lopen. Er zijn zelfs toestellen die niet in je oor, maar op je jukbeenderen zitten.

Technische snufjes

Naast de prijs en vorm is ook de technologie doorslaggevend om een keuze te maken. De batterijduur, bijvoorbeeld, varieert al snel van drie tot dertien uur. Gelukkig komen de meeste oordopjes tegenwoordig met een case die de kleinoden oplaadt terwijl ze in het doosje zitten.

Kijk zeker ook of je oordopjes water- en zweetbestendig zijn. Eerdere generaties AirPods hadden al eens last van schade — niet alleen door zweet, maar ook door regen. De IPX-maatstaf is een score die aangeeft hoe goed een toestel tegen water kan. IPX3 betekent dat je oordopjes tegen spatjes water kunnen, IPX8 is volledig waterdicht.

En dan is er nog de geluidskwaliteit. Daar speelt de vorm een rol — hoe goed is je oor afgedekt? — maar er zijn heel wat bijkomende technische snufjes. Van actieve ruisonderdrukking tot een transparantiemodus die wel nog geluiden van buitenaf doorlaat: ieder toestel heeft bepaalde technieken om je muziek of podcast zo optimaal mogelijk af te spelen.

