Doorgeefschenkingen steeds populairder: op deze manieren kan jij je kleinkinderen een duwtje in de rug te geven

Vaak willen grootouders niet alleen iets nalaten aan hun kinderen, maar ook aan hun kleinkinderen. Denk maar aan de klassieke envelopjes op nieuwjaar of bij een verjaardag. Maar het kan ook groter, zo zitten doorschenkingen in de lift sinds ze fiscaal voordeliger zijn. En gezien de lage rente op spaarboekjes starten meer en meer (groot)ouders ook een beleggingsplan voor hun (klein)kinderen. Spaargids.be zocht uit op welke manieren je je (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven.

Voor veel mensen zal een erfenis - gesteld dat ze niet uit schulden bestaat - een welkome financiële injectie zijn die helpt om een aantal plannen (versneld) te realiseren, zoals de afbetaling van de woonst, de aankoop van een nieuwe wagen...

Als je het geld niet meteen moet uitgeven, kan je het ook sparen of beleggen. Op basis van je verwachtingen en natuurlijk je huidige financiële toestand, maak je dan een spaar- en beleggingsverdeling op. Is je financiële buffer nog beperkt en wil je absoluut verliezen vermijden? Dan kies je best voor spaar- en beleggingsformules met vaste rendementen. Heb je wel al een ruime buffer en heb je geen probleem met een beetje risico’s in ruil voor een hoger rendement? Dan komen ook de beurs en beursgebonden producten in aanmerking.

Aangezien we steeds langer leven, gebeurt het almaar vaker dat kinderen pas de erfenis van hun ouders krijgen wanneer ze zelf al gesetteld zijn. In die fase van hun leven hebben ze dat geld niet altijd nodig. De kleinkinderen zitten wel nog vaak in een fase waar ze wat financiële steun kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis.

Daarom werden er wettelijke initiatieven genomen om de zogenaamde ‘generatiesprong’ aan te moedigen. Daarbij gaat het vermogen van de grootouder, geheel of deels, naar de kleinkinderen, in plaats van naar de kinderen zoals gebruikelijk is. Hieronder overlopen we hoe je zo’n generatiesprong het beste aanpakt.

1. De vrijwillige erfenissprong

Wanneer de grootouder overlijdt, verwerpt het kind zijn of haar deel van de erfenis waardoor het geld rechtstreeks bij het kleinkind terecht komt. Dat is fiscaal voordelig omdat er niet twee keer, maar slechts één keer belasting wordt betaald op dezelfde erfenis. Het geld gaat van de grootouders naar de kleinkinderen, zonder dat het eerst nog eens via de ouders passeert en daar belast wordt.

Het initiatief voor zo’n vrijwillige sprong ligt volledig bij de ervende ouders. Het is eerder een noodoplossing voor het geval dat de grootouders zelf niets geregeld hebben. Bovendien hebben grootouders niet de zekerheid dat hun erfenis op deze manier bij hun kleinkinderen terecht komt. Tot slot is dit een alles-of-nietsverhaal: je kan geen deel van de erfenis verwerpen.

2. De doorgeefschenking

In dit scenario regelen de grootouders niets en willen de ouders maar een deel van de erfenis. De grootouder overlijdt en de nalatenschap gaat naar zijn kind, waarna het kind de nalatenschap (of een deel ervan) schenkt aan het kleinkind. Het kind betaalt erfbelasting, maar het kleinkind betaalt daarna geen schenkbelasting als zijn ouder het bedrag binnen het jaar doorschenkt. Bovendien beslist de ouder zelf welk deel van de erfenis doorgegeven wordt.

Sinds doorgeefschenkingen in 2018 fiscaal voordeliger werden, worden ze steeds populairder. Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar werden er al 320 doorgeefschenkingen in Vlaanderen geregistreerd, dat komt neer op vermogen van 80 miljoen euro. Vorig jaar werd er op deze manier een vermogen van 160 miljoen euro doorgegeven, in 2019 was dat nog maar 60 miljoen euro.

3. Vooraf schenken

Wil je geen erfbelasting betalen? Dan kan de grootouder op voorhand een schenking doen aan de kleinkinderen. Via een bankgift kan dat zelfs belastingvrij, op voorwaarde dat de grootouders nog drie jaar in leven blijven. Overlijdt die sneller, dan moet er alsnog erfbelasting betaald worden.

4. Werken via een testament

Grootouders kunnen de helft van hun erfenis nalaten aan de kleinkinderen zonder dat de eigen kinderen daar bezwaar tegen kunnen maken. De andere helft is wettelijk voor de kinderen gereserveerd. Het is altijd mogelijk om de kleinkinderen zelfs wat meer toe te schuiven, maar de kinderen hebben bij de verdeling van de erfenis dan wel het recht om hun tekort op te eisen.

5. De erfovereenkomst

Een erfovereenkomst is een officieel document waarin ouders, kinderen en eventueel ook kleinkinderen samen afspraken maken over de nalatenschap. Met dit document kunnen al bij leven afspraken gemaakt worden over specifieke aspecten van een toekomstige erfenis.

Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als de grootouders meer willen nalaten aan hun kleinkinderen dan wettelijk voorzien is. Zo kunnen ze voorkomen dat de ouders nog het deel opeisen dat wettelijk voor hen voorzien is. Ook kan het zijn dat er een ongelijk aantal kleinkinderen zijn. Bijvoorbeeld een koppel heeft twee zonen, de ene met één en de andere met twee kinderen. Als de grootouders elk kleinkind evenveel willen geven, zal er een verschillend bedrag geschonken worden aan de families van hun zonen. In een erfovereenkomst kunnen hier dan afspraken over gemaakt worden.

