"Door hun extreme gevoeligheid is hun wereld vaak heftig en zelfs pijnlijk": hoe ga je om met iemand met autisme?

Primeur: eerste studierich­ting voor hoogbegaaf­de tieners. “We zullen nooit om een IQ-test vragen”

11 maart Een primeur voor ons land: in september zullen 16 twaalfjarigen kunnen starten in een A+-klas, in de eerste middelbare school die zich óók richt op hoogbegaafden, in Houthalen. “De nood is hoog”, aldus de directie. Er zijn nochtans niet méér slimme leerlingen dan vroeger, ze worden alleen sneller ontdekt. Wanneer ben je hoogbegaafd en wat doet zo’n school wel en niet?