“Domiciliëren is in De Panne, Koksijde en Knokke-Heist extra aantrekkelijk”: 6 knopen die je moet doorhakken als je een tweede verblijf aan zee wil kopen

Bijna 1 op 3 Vlamingen bespaart op pillen: “Als je een geneesmid­del niet kan betalen, zeg dat dan. Dan zoeken we een oplossing”

Huisartsen weten al wat hen straks te wachten staat: vaker een depressie genezen dan pakweg een verkoudheid. Als ze tenminste nog patiënten zien in hun kabinet. Want door de energiecrisis begint de Vlaming nu ook op zorg te besparen. “Het is schrijnend”, zegt Johan Tourné van Samana, de opvolger van Ziekenzorg, in ‘Dag Allemaal’. “Elke cent die mensen nu proberen te besparen op zorg, zullen we dubbel en dik terugbetalen als maatschappij.”

10:30