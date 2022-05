Doe je écht je voordeel met een city card tijdens je stedentrip? “Hier heb je voor 43 euro drie dagen gratis musea, thermenbad én openbaar vervoer”

Kristof (38) en Frederik (32) vonden hun geluk in Portugees vissers­dorp: “De taal leerden we van de locals”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Tijdens hun allereerste vakantie in Portugal werden Kristof Van de Voorde (38) en zijn partner Frederik De Neve (32) verliefd op het land en op een charmante hoeve. Dezelfde week al werd Quinta Charlotte hun eigendom, vijf jaar later ook echt hun thuis.

