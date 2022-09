“Doe je administratie met een wijntje erbij”: prof geeft advies om weer om de drukte van werk en gezin vlot te managen

Mijnenergie.be “Wie vandaag nog een vast elektrici­teits­con­tract afsluit, ontloopt de prijsverho­gin­gen van september.” Waar vind je nog een vast contract? En hoeveel betaal je dan?

De energieprijzen gaan in september opnieuw met meer dan 1.300 euro de hoogte in. Wie een variabel contract heeft, wordt meteen blootgesteld aan die nieuwe prijsopstoot. Door nu nog in te tekenen op het laatste vaste elektriciteitstarief, kan je aan die verdere stijging ontsnappen. Maar is dat, gezien de stevige kilowattuurprijs, wel de aangewezen optie? Expert Kristof De Paepe van Mijnenergie.be wikt en weegt.

30 augustus