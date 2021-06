DIY-tips van een ervaren timmerman: zo maak je zelf een buitenkeuken

Wil je het écht gezellig maken in je tuin tijdens deze warme dagen? Niets is heerlijker dan lang dineren op een zwoele avond. Een buitenkeuken mag dan eigenlijk niet ontbreken. Goed nieuws: je kan die makkelijk zélf in elkaar boksen. Met de tips van vtwonen en schrijnwerker Johan Snoodijk heb je hem in zo gemaakt.

Bepaal de functie

Bepaal allereerst aan welke eisen jouw ideale buitenkeuken voldoet. Genoeg opbergruimte voor pannen, potten en kookgerei, een fijn werkblad om eten op te bereiden of misschien zelfs plek voor een kraantje of gasbrander? Je kunt de keuken zo uitgebreid mogelijk maken, of juist gaan voor een budgetversie. Hieronder vind je drie soorten buitenkeukens die je gemakkelijk zelf maakt.

Volledig scherm Een buitenkeuken kan je makkelijk zelf maken © Sjoerd Eickmans

1. Buitenkeuken met opbergruimte

In deze buitenkeuken kun je al je pannen, potten, kookgerei en servies kwijt. Praktische benodigdheden — zoals de barbecue en houtskool — verstop je achter de kastdeurtjes, terwijl je mooie schalen, borden en vazen in de open vakken kunt zetten. Het enige wat je voor deze buitenkeuken nodig hebt zijn houten balken en planken, schroeven, houtlijm, inboorscharnieren en een speedboor. Schilder tot slot de keuken in een mooie kleur voor een opvallend effect, of behoud juist de robuuste uitstraling door het hout niet te verven.

Kriebelt het om zelf aan de slag te gaan? Timmerman Johan Snoodijk legt uit hoe je zélf een buitenkeuken maakt.

2. Compacte buitenkeuken met gasbrander

Deze compacte buitenkeuken heeft een ingebouwde gasbrander met enkele gaspit, waardoor je buiten met gemak een eenpansgerecht maakt. De keuken heeft daarnaast opbergruimte voor je theedoek, kruidenpotjes en een zelfgemaakte houder in de vorm van een ‘takje’ voor keukengerei. De buitenkeuken maak je met mdf-platen, twee zwenkwielen, houten stokken, een gasbrander, gasfles en gasslang met drukregelaar. Je kunt ervoor kiezen om de keuken te verven met meubelverf voor buiten, zodat deze in weer en wind in de tuin kan staan.

Volledig scherm © vtwonen

3. Buitenkeuken on a budget

Zou je graag een buitenkeuken willen, maar is je budget niet zo groot? Met een tafelblad, twee houten groentekistjes en acht wielen maak je in een mum van tijd een low budget buitenkeuken. Dankzij de wieltjes kun je de keuken ook nog eens makkelijk verplaatsen. Hang een smalle buis boven de keuken voor je keukengerei, timmer een kastje in elkaar voor het opbergen van kruidenpotjes, zet een barbecue of gasbrander op het keukenblad en je bent klaar om te koken.

Volledig scherm Een buitenkeuken kan ook voor een klein budget. © Anouk De Kleermaeker

