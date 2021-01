Dividendaandelen kopen als alternatief voor je spaarboekje? Onze geldexpert legt uit hoe je dat doet: “Je steekt makkelijk 30% belastingvoordeel op zak”

Zoveel verdien ik Caroline (43) en Kris (49) zijn echte levensge­nie­ters sinds het overlijden van twee familiele­den: “We werken keihard voor ons geld, maar we vergeten ook zeker niet te leven”

6 januari Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Kinderen hebben Kris en Caroline niet, wél twee chihuahua’s en een online marketingbureau dat ze samen runnen. Dankzij corona zagen ze hun omzet het afgelopen jaar verdubbelen. “Met een beetje geluk halen we in 2021 de 120.000 euro”, zeggen ze. En dat geluk was absoluut welkom. Caroline moest al veel te vroeg afscheid nemen twee dierbaren. Samen vertellen ze hoe ze elke maand hun financiën beheren.