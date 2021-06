Dit zijn vier knelpuntberoepen waar je meteen kan beginnen

Leerkracht

Scholen smeken om leerkrachten lager en secundair onderwijs. VDAB ontving in mei 688 vacatures voor leerkrachten kleuter- en basisonderwijs. Op dat ogenblik waren er slechts 411 niet-werkende werkzoekenden die zich registreerden als kandidaat-leerkracht. Volgens het tijdschrift Klasse kan de vraag naar extra leerkrachten tegen 2028 oplopen tot 5.000 à 7.000. Vooral in de grote steden is het tekort nijpend. In het secundair onderwijs is er nood aan leerkrachten voor technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands. Ervaring in het onderwijs is vaak geen must, vakkennis wel. Daarnaast heb je een bekwaamheidsbewijs nodig. Er zijn heel wat mogelijke bewijzen en ze verschillen ook per vak. Hiervoor check je best de website van Onderwijs Vlaanderen.

Gemiddeld maandloon leerkracht secundair onderwijs: 3.733 euro bruto – 2.288 euro netto

Gemiddeld maanloon leerkracht lager onderwijs: 3.601 euro bruto – 2.233 euro netto

Industriële technicus

Zie je wel wat in een technische job in een industriële omgeving? Dan is er goed nieuws: technici op vlak van processen en productie zijn gegeerd. Er zijn te weinig kandidaten, die bovendien niet altijd over de juiste competenties beschikken. Een technische opleiding in het middelbaar is een toegangsticket tot veel jobs als technicus industriële installaties: voor de helft van de vacatures die in mei aan VDAB werden gemeld, was een diploma derde graad TSO nodig. En met wat geluk, vind je ook zonder of met weinig ervaring misschien wel werk als industriële technicus. Voor bijna een derde van de vacatures (30%) werd minder dan zes maanden ervaring gevraagd.

Gemiddeld inkomen: 4.016 euro bruto – 2.416 euro netto

Begeleider kinderopvang

De specifieke werkomstandigheden in de kinderopvang zorgen er mee voor dat dit een knelpuntberoep is. Denk daarbij aan de fysieke belasting (rug, armen, schouder en nek), de werkdruk en de verhoogde blootstelling aan bacteriën en virussen. Niet iedereen ziet dat zitten. Maar heb je een hart voor kinderen, dan neem je het er wel bij. In het secundair onderwijs kan je een gespecialiseerde opleiding volgen. Met je diploma op zak ligt een job als kinderbegeleider in het verschiet, ook al is je ervaring beperkt. Maar ook wie de middelbare schoolbanken al verlaten heeft, kan nog aan de slag als kinderbegeleider. De centra voor volwassenenonderwijs bieden een opleiding aan van 1.280 uren. Slaag je daarin, dan krijg je een erkend certificaat.

Gemiddeld inkomen: 2.317 euro bruto – 1.722 euro netto

Drukker

Ook met amper ervaring in een drukkerij, kan je er beginnen. Via een individuele beroepsopleiding (IBO) is het mogelijk dit tekort bij te spijkeren. Na maximum zes maanden kan je dan echt aan de slag als drukker. Volgens SD Worx staan drukkers op de vijfde plaats in de top 10 van arbeiderslonen. Hun bruto mediaanloon bedraagt 18,60 euro, zijnde 1.974 euro netto per maand. Opgelet: dit is dus niet het gemiddelde loon. Bij het mediaanloon verdient de helft van de populatie minder en de andere helft meer.

Gemiddeld inkomen: 3.181 euro bruto – 2.046 euro netto

