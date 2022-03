Dit zijn de mooiste fietsroutes volgens Johan Museeuw: "Onlangs kwam ik 's ochtends vroeg een hertje tegen. Magisch”

De Hermes fietsroute (40 km): Ronse en de Hotondberg

“Ik woon sinds vijf jaar in de Vlaamse Ardennen. Hier geniet je elke dag van het ‘Ronde van Vlaanderen’-gevoel. Veel of weinig hellingen, een tochtje van 30, 40 of zelfs 80 km: er is voor ieder wat wils. Nu ik geen professioneel renner meer ben, heb ik op de fiets eindelijk tijd om rond te kijken. Onlangs kwam ik ’s morgensvroeg een klein hertje tegen op de Hotondberg. Het stond daar midden op de weg, in de ochtenddauw. Magisch. Nu besef ik pas echt hoe mooi ons land is.”

“Ik zoek bewust de natuur op om tot rust te komen. Dan zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand en geniet ik. Fietsen is voor mij een manier om alles te vergeten. Ik heb vijf fietsen en wissel af, naar gelang mijn doel. Bij mooi weer neem ik graag mijn e-bike voor een ontspannend ritje. Als ik dan onderweg op een zonnig terrasje kan genieten, zonder dat de zweetdruppels van mijn rug parelen is mijn dag perfect. Dat mag dan gerust eens bij een frisse pint of stoofvlees met frieten zijn. De e-bike betekent voor mij puur genieten.”

“Op de koersfiets ligt de focus op het sportieve en zal ik niet zo snel een café binnenstappen. In een bezweet wielertenue ergens gaan zitten is echt niet zo leuk. Da’s het toffe aan een e-bike. Je moet er geen sportkledij voor aantrekken. Maar pas op, e-biken kan ook heel sportief zijn. Alles hangt af van hoe je ermee werkt. Als je het vermogen niet te hoog zet, moet je stevig trappen. Zeker in de Vlaamse Ardennen!” Bekijk hier de Hermes fietsroute

Fietsen zonder (te veel) te zweten? Bekijk hier het aanbod e-bikes in de HLN Shop

Volledig scherm © Frederik Van Allemeersch

Oudenaarde via Kwaremont naar de Muur van Geraardsbergen (117 km)

“Op een sportieve dag neem ik mijn koersfiets. Ik probeer me aan de regel van drie te houden, maar als het kan train ik vijf keer per week. Fietsen zit nog altijd in mijn bloed. De muur van Geraardsbergen is natuurlijk een van mijn favoriete plekken. De iconische helling is een must voor elke wielerfanaat. Je hoeft er trouwens echt geen kampioen voor te zijn. Met een e-bike kan iedereen zich zonder overdreven inspanningen een stukje Flandrien voelen. Hou wel goed rekening met het bereik van je e-bike, want in de Vlaamse Ardennen slorpt je fiets natuurlijk meer batterij op dan aan de kust. Na de klim kan je bij Taverne ‘t Hemelrijck je koolhydraten aanvullen met een lekkere spaghetti of gewoon genieten van een pannenkoek bij een kop koffie, waar wij Vlamingen zo zot op zijn. Het fenomenale zicht op Geraardsbergen krijg je er gratis bij. Aan de Kwaremont is eetcafé In De Zon een echte aanrader. De tijd lijkt er stil te staan. De hutsepot smaakt er precies zoals ons moeder die vroeger klaarmaakte.” Bekijk hier de fietsroute

Van Oostende naar Bredene

“Mijn roots liggen aan de kust. In de streek rond Brugge kan je fantastische fietslussen maken, maar het liefst trek ik naar Oostende, mijn geboortestad. Via het fietspad langs de duinen trap je van Oostende tot in Bredene. Aan de rechterkant heb je de duinen en zie je met wat geluk wegspringende duinkonijntjes. Aan de linkerkant kijk je uit op de zee, die er elke dag anders uitziet. Ik kom daar ten volle tot rust. In Bredene kan je bij Twinsclub even uitblazen. Een superleuke strandbar pal in de duinen, met zicht op zee. Mijn ouders wonen nog steeds in Oostende. Zij zijn gelukkig gezond en hebben allebei een e-bike. We maken geregeld samen een tochtje. Da’s het leuke aan een e-bike, het is echt voor iedereen.” Bekijk hier de route.

Twijfel je over een e-bike? Test het zelf tijdens onze demodagen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.