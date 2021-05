Dit zijn de mooiste erfgoedwoningen op de markt volgens onze expert: "Vaak geniet je financiële steun voor onderhoudswerken”

Leven op een woonboot steeds populair­der: "Je hoeft geen kadastraal inkomen te betalen, maar wel een hogere verzeke­ring"

26 april Wonen op het water is in trek en in vrijwel alle steden staan er gezinnen op de wachtlijst voor het bemachtigen van een vaste ligplaats. Maar een boot kopen, is niet hetzelfde als een huis aanschaffen. Onze woonexpert Björn Cocquyt zet de verschillen op een rij en toont zijn favorieten per budget.