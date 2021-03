Dit zijn de beste tips om beter te leren slapen

Veel mensen hebben sinds de start van de coronacrisis meer moeite om goed te slapen. De Internationale Dag van de Slaap staat dan ook volledig in het teken van een regelmatig en gezond slaappatroon. We gingen op zoek naar enkele tips en gadgets die je slaapproblemen kunnen verbeteren.

Respecteer je bioritme

Slaapexperts zijn het er unaniem over eens: een vast slaapritme bevordert de nachtrust. Ga dus steeds op hetzelfde uur naar bed en vermijd slapen overdag. Zweer je toch bij een powernap, dan raadt de World Sleep Society aan om je dutje te beperken tot maximum 45 minuten. Een wekker die je op een vast tijdstip uit bed tilt, is ook een aanrader.

Zo’n wekker hoeft niet altijd vervelend en opdringerig geluid voor te brengen. Tegenwoordig zijn er versies met lichten, natuurgeluiden of zachte muziek, zodat je op een iets rustigere en natuurlijkere manier ontwaakt. Sommige modellen helpen je ook bij het indommelen.

Luxe in bed mag

Wie wel eens gaat kamperen, weet als geen ander dat een comfortabel bed de basis vormt voor een goede nachtrust. Aan het andere uiteinde van het slaapmatje bevindt zich de elektrische boxspring. Dit keizerlijke bed van Optibedding beschikt bijvoorbeeld over een elektrisch verstelbare bodem, waarmee je hoofd- en voeteneinde op de gewenste hoogte afstelt. Zeven comfortzones met pocketveren in de matrassen verdelen je gewicht gelijkmatig en zorgen voor een optimale ondersteuning en slaaphouding.

Satijn en eendendons

Nog iets waar veel mensen mee worstelen: het te koud of te warm hebben ‘s nachts. Zorg er om te beginnen voor dat de thermostaat in je slaapkamer niet te hoog staat. De ideale temperatuur is ongeveer 18 graden. Ventileer ook genoeg, zodat de luchtvochtigheid op peil blijft.

Vervolgens moet je ook eens je beddengoed bekijken. Is dat wel aangepast aan het seizoen? Zijn het wel stoffen die het fris houden in de zomer en warm in de winter? Kies dus liefst lakens van een zekere kwaliteit die ook zacht aanvoelen, zoals deze katoensatijnen hoeslakens en dekbedovertrekken. Een vierseizoenendekbed in eendendons verzekert je verder het hele jaar door van een goed warmteniveau.

Schermen verboden

Waar opstaan vaak al moeilijk is, kan de slaap vatten een heel andere uitdaging zijn. Ontstressen is hier de boodschap. Je bed dient om te slapen, klinkt het bij de experts, niét om tv te kijken, te werken of het internet af te schuimen. Sterker zelfs: eigenlijk zou je een uur of twee voor bedtijd beter geen schermen meer bekijken. Een boek kan wel. Daarom hoef je nog niet alle technologische snufjes uit de slaapkamer te bannen, sommige kunnen namelijk helpen om beter te leren slapen. Met een slaapsensor kan je je slaapgewoonten in kaart brengen en waar nodig verbeteren. Of wat denk je van een slaaprobot, een ‘ademend’ knuffelkussen waarmee je adem synchroniseert zodat je sneller indommelt?

Slim slaapmutsje

Je voeding beïnvloedt je slaap, dus let verder op wat je eet. Vermijd zware maaltijden, suikerrijk of pikant voedsel tot vier uur voor bedtijd en mijd ook sigaretten en alcohol. Koffie ban je tot zes uur voor je onder de wol kruipt. Weet dat ook thee, frisdranken zoals cola en chocola cafeïne bevatten en daarom ’s avonds geen goed idee zijn. Een kruidenthee kan wel al eens helpen. Onder andere lavendel, kamille, passiebloem en valeriaan staan bekend om hun slaapbevorderende stoffen en aroma’s. Ook warme melk werkt bij veel mensen prima.

