Dit zijn de beste smartwatches van 2021

Slimme horloges kunnen, net als smartphones, allemaal grotendeels hetzelfde doen. Je kunt ze gebruiken om je notificaties te tonen, bijvoorbeeld, of je hartslag te monitoren. Toch zit er, net als bij smartphones, een groot verschil tussen wat je met een goedkoop en zeer duur toestel kan. Daarom splitsen we onze aanraders op in drie categorieën.

Goedkope versie: Mi Band 6 (vanaf 36,90 euro)

De Mi Band 6 van Xiaomi is een smartwatch in haar essentie: een horloge die niet alleen de tijd toont, maar net een tikkeltje meer kan. Zo heeft deze wearable ook sensoren die onder andere je slaap, fysieke activiteit en zelfs zuurstofsaturatie kunnen meten. Het scherm is met een grootte van 1,56 inch eerder beperkt, maar de Mi Band 6 biedt los daarvan zeer veel kwaliteit voor haar prijs. De smartwatch heeft een batterij die tot twee weken meegaat en is compatibel met zowel iOS als Android. Bekijk de Mi Band 6.

Volledig scherm Mi Band 6 © Tweakers

Middensegment: Apple Watch Series 7 (vanaf 414,95 euro)

Net zoals de iPhone is de Apple Watch al jaren dé referentie in het productsegment. Jaarlijks verkoopt Apple meer dan 30 miljoen exemplaren van deze smartwatch, die vooral als een gezondheidstoestel in de markt gezet wordt. Naast enkele standaardfeatures voor smartwatches in deze prijscategorie, zoals contactloos betalen, heeft de Apple Watch namelijk heel wat applicaties die rond gezondheid draaien.

Zo meet je je slaappatroon, verbrande calorieën of ademfrequentie. Door je vinger op het tandwiel aan de zijkant te houden kan je zelfs een elektrocardiogram maken. Dit toestel kan dankzij een abonnement bij Telenet ook zonder smartphone gebruikt worden. Bekijk de Apple Watch Series 7.

Toch is de Series 7 een eerder beperkte update van de vorige Apple Watch. Vooral het grotere scherm springt in het oog: Apple vergrootte niet het toestel, maar verkleinde de randen rondom om zo 20% meer schermruimte te creëren. Heb je daar geen behoefte aan? Koop dan de Series 6, die tegenwoordig zo’n 70 euro goedkoper is. Bekijk de Apple Watch Series 6.

Volledig scherm Links: Apple Watch Series 6 - Rechts: Apple Watch Series 7 © Tweakers

Middensegment: Samsung Galaxy Watch4 (vanaf 209 euro)

De Apple Watch werkt vooral goed met Apple-producten. Is Android meer je ding? Ga dan voor een Samsung Galaxy Watch4. Dit toestel bestaat in verschillende kasten, zodat je de keuze hebt tussen een model waarmee je kan sporten of eentje dat je vooral als mode-accessoire ziet. De Watch4 heeft verschillende sensoren, die je meer vertellen over onder andere je spiermassa, vetmassa en lichaamsvocht. Dit toestel moet je ongeveer dagelijks opladen, maar dankzij het snelladen is de batterij op 1,5 uur volledig vol. Bekijk de Samsung Galaxy Watch4.

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch4 © Tweakers

Luxe-editie: Garmin Fenix 6X Pro Solar (vanaf 699 euro)

Wil je van 2022 een echt sportjaar maken? Dan is de Garmin Fenix 6X Pro Solar iets voor jou. Dit is de ultieme smartwatch, die ook nog eens schok- en waterbestendig is. Met deze smartwatch meet je zowat elke sportieve prestatie met speciaal aangepaste applicaties, van off-piste skiën tot surfen. De ‘Solar’ in de naam van dit toestel is niet toevallig: je kan de Garmin Fenix 6X Pro Solar namelijk opladen met zonne-energie. Zo gaat deze smartwatch vlotjes twee weken lang mee. Bekijk de Garmin Fenix 6X Pro Solar.

Volledig scherm Garmin Fenix 6X Pro Solar © Tweakers

