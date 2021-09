Dit zijn de beste smartphones van het moment (maar je moet er wel veel geld voor neerleggen)

Als je bereid bent om diep in de buidel te tasten voor een uiterst kwalitatieve smartphone, welke kies je dan anno 2021? We vergeleken verschillende dure smartphones om vervolgens de beste te selecteren.

Als je wat meer te besteden hebt en kwaliteit boven alles stelt, kunnen we een groot aantal toestellen aanraden. Toch beperken we onszelf tot de echte toppers, want het blijft belangrijk dat je waar voor je geld krijgt. We kijken daarom ook naar de topmodellen van vorig jaar. Die smartphones dalen vaak in prijs zodra de opvolger op de markt komt, maar dat betekent zeker niet dat ze uitgerangeerd zijn.

Er zijn dit keer geen toestellen die enorm in prijs gezakt zijn. Waar de vorige keer de Galaxy S20 Ultra nog interessant was, zijn de prijzen van dit toestel en diverse andere juist gestegen. Daarom komen we slechts op twee echte aanraders uit voor het grote publiek.

Apple iPhone 12 - vanaf 819 euro

De iPhone 12 is onze favoriete iPhone van het moment, omdat hij een goede balans biedt tussen prijs en features. Voor het eerst heeft een iPhone onder de Pro-klasse een mooi oledscherm. De camera is ook goed en prettig in gebruik, al mis je de telecamera van de Pro. Ook is er geen verhoogde verversingsfrequentie, in tegenstelling tot bij veel Android-toestellen in deze klasse. Het hele pakket met de supersnelle processor, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning, maken deze smartphone echter zonder meer een aanrader waarmee je lange tijd voort kunt.

Samsung Galaxy S21+ 5G - vanaf 899 euro

De S21+ is sinds de release wat in prijs gezakt en scoort op veel punten een dikke voldoende. Hij heeft niet de concessies, zoals een plastic achterkant, die de S21 heeft, maar wel alles wat je van een high-end smartphone mag verwachten. De nieuwe vingerafdrukscanner zorgt ervoor dat het ontgrendelen soepel gaat, het ontwerp is strak, het scherm is weer erg mooi en hij heeft ook een prima accuduur.

