Dit zijn de beste jobs om elke dag buiten te kunnen werken

Bouwsector

In de bouwsector vind je de meeste vacatures voor buitenjobs. Dakwerkers, grondwerkers, maar ook metsers, (gevel)schilders of schrijnwerkers werken meestal buiten. Wil je extra verantwoordelijkheid en een hoger loon, mik dan op de post van werfleider.

Technici

Met een technisch diploma kan je heel wat richtingen uit. Voel je er weinig voor te sleutelen aan industriële machines of huishoudapparatuur, bestaan er veel alternatieven in open lucht. Denk bijvoorbeeld aan een baan als spoorwegtechnieker. De spoorwegen zijn voortdurend op zoek naar bekwame technici voor onder meer het onderhoud en de vernieuwing van de seininrichting, leidingen en telecom. Zowel mecaniciens, elektrotechniekers als projectleiders zijn hierbij gegeerd. Aangezien er geen specifieke studie bestaat voor spoorwegtechnieken, leer je de kneepjes van het vak tijdens een opleiding on the job.

Engineering

Niet alle academici zijn gekluisterd aan computer of laboratorium. Zo zijn er momenteel aardig wat vacatures voor staalnemer. Je onderzoekt dan de bodem of het grondwater en levert monsters die je collega’s verder kunnen analyseren in het labo.

Combineer je een wiskundeknobbel met ruimtelijk inzicht, dan is een job als landmeter een optie. In deze gevarieerde buitenbaan verricht je allerlei metingen ter voorbereiding van werken, of om landkaarten uit te tekenen of grenzen vast te stellen. Je analyseert data en neemt soms ook een adviserende rol op. Je werkt onder meer samen met ingenieurs, overheden of aannemers.

Tuinarbeiders en fietskoeriers

Verder werken tuinarbeiders steevast zonder dak boven hun hoofd. Heb je groene vingers, dan is dit een droombaan, zeker in de lente. Je legt tuinen en terrassen van diverse klanten aan, onderhoudt ze en helpt mogelijk ook bij het ontwerp. In dienst van de overheid sta je in voor parken en plantsoenen, maar ook kwekerijen en tuinarchitecten hebben werknemers hard nodig.

Word je claustrofobisch bij de gedachte aan een 9-to-5-job, dan past een baan als fietskoerier of postbode misschien beter in je kar. Je hebt er geen bijzondere kennis of diploma voor nodig en kan mits enkele cruciale skills als punctualiteit en klantvriendelijkheid meteen aan de slag.

