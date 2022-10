Dit zijn de 5 beste droogkasten met warmtepomp: “Een goed toestel gaat makkelijk 20 jaar mee”

Baby of peuter in huis? “Pas het slaapsche­ma nu al aan voor een vlotte omschake­ling naar het winteruur”

Komend weekend schakelen we over op wintertijd: in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober springt de klok om 3 uur een uurtje terug naar 2 uur. Een uur extra slapen dus, tenzij je een baby of peuter hebt die de memo over wintertijd niet heeft ontvangen. Baby- en kinderslaapcoach Simone Meijer van MOON slaapcoaching geeft advies om kleintjes tot 4 jaar vlot te laten wennen aan de wintertijd.

27 oktober