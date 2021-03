Dit zijn bijzondere beroepen in de haven

Loods

Een loods is ervoor verantwoordelijk om een schip van of naar het werkingsgebied te loodsen. Deze specialist kent het plaatselijke vaarwater als zijn broekzak en adviseert de kapitein van het schip bij het navigeren door een bepaald gebied, zoals nauwe doorgangen in de havens. Loodsen zijn vaak ervaren zeelieden, die na een lange opleiding als loods mogen varen, eerst op kleinere schepen, daarna op de grote. Een zeeloods wordt op zee aan boord genomen vanaf een loodsboot of helikopter, en loodst het schip van zee naar de ligplaats in de haven. In sommige havens komt vlak voor de haven of in de sluis een havenloods aan boord die de zeeloods vervangt.

Bemanningslid havensleepboot

Een havensleepboot moet nauwkeurig kunnen manoeuvreren en wordt voornamelijk ingezet om grote schepen te assisteren bij het af- en aanmeren of het binnen- en buitenvaren van de haven. Havensleepboten hebben een groot vermogen en maken vaak gebruik van bijzondere voorstuwingssystemen. Daarvoor zijn uiteraard bemanningsleden nodig, die de nodige ervaring kunnen voorleggen om dit huzarenstukje tot een goed einde te brengen.

Sluismeester

Een sluismeester of sluiswachter draagt op operationeel niveau bij aan een veilige, soepele en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. De sluismeester registreert schepen, plant de schutten, bedient de sluizen, signaleert onverwachte gebeurtenissen en handelt ze af. De sluismeester controleert of de verkeersreglementen in het scheepvaartverkeer worden nageleefd.

Bootman

Een bootman of lijntjesman staat in voor het meren en ontmeren van schepen in de sluis. De bootman is het eerste aanspreekpunt aan land en helpt onder meer de loods bij het aan- en afmeren aan de kade. Hij of zij bedient de signalisatie van de slagbomen van bruggen en sluizen en ziet erop toe om het vlotte scheepsverkeer van en naar havengebied te waarborgen.

Solliciteren doen we tegenwoordig online: lees hier de tips en tricks in deze nieuwe e-gids. Heel wat maritieme jobs waarbij je ook in de haven aan de slag kunt, vereisen de nodige opleiding. Meer info daarover vind je bij VDAB.

