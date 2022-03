Dit wist je nog niet over je autoverzekering: vijf wijdverspreide misverstanden opgehelderd

Independer‘Een verzekering voor jonge bestuurders is onbetaalbaar’, of ‘een omniumverzekering is de beste optie’: niet alles wat je hoort over autoverzekeringen klopt altijd. Independer.be veegt de vijf grootste misverstanden van tafel.

Misverstand 1: onbetaalbare autoverzekering voor jonge bestuurders

Een jonge bestuurder heeft nog geen of weinig rijervaring, wat de premie duurder maakt, soms met een hogere franchise. Sommige verzekeraars bieden jongeren echter voordelen aan. Zo kan je eigen verzekeraar je kind een korting op zijn verzekering aanbieden, omdat jij al klant bent. Dit kan een besparing opleveren tot zo’n 35%. Rijdt je kind regelmatig met jouw auto, zorg er dan voor dat hij of zij vermeld wordt in je autopolis. Zo bouwt je kind zelf ook schadevrije jaren op, die het later kan meenemen naar een eigen verzekering.

Misverstand 2: een omniumverzekering is altijd de beste keuze

Een omniumverzekering vergoedt niet alleen de schade aan de tegenpartij wanneer je een ongeval veroorzaakt. Ze dekt ook de schade aan je eigen auto. Dat maakt de full-omnium duurder dan de mini-omnium of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De waarde van je wagen vermindert echter elk jaar. Wanneer je oudere auto totaal verloren is, is de schadevergoeding bijgevolg eerder beperkt. Wanneer je auto jonger dan vijf jaar is, is een full-omniumverzekering wel aangeraden. Voor auto’s ouder dan vijf en jonger dan tien jaar, is een mini-omnium aanbevolen. Heeft je wagen meer dan tien jaar op de teller, volstaat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid meestal. Kies jij best voor een BA, full-omnium of mini-omnium? Lees hier meer over de verschillende soorten verzekeringen.

Misverstand 3: het is slim om elke eigen schade aan te geven bij de verzekeraar

Wanneer je auto licht beschadigd is, weeg je best af of het wel de moeite loont aangifte te doen bij je verzekeraar. Hou rekening met de franchise in je polis. Is er een vaste franchise van bijvoorbeeld 500 euro, dan vergoedt de verzekeraar de schade boven dit bedrag. De eerste 500 euro is voor jouw rekening. Bij een Engelse franchise vergoedt de verzekeraar het volledige bedrag van de schade wanneer die meer bedraagt dan het drempelbedrag. Is de drempel bijvoorbeeld 500 euro en de schade 400 euro, dan komt de verzekeraar dus niet tussen. Is de schade echter 1.000 euro, dan betaalt hij deze volledige som schadevergoeding uit. Elk aangegeven schadegeval verhoogt je volgende jaarpremie. Het kan dus zijn dat op termijn de stijging van de premie je meer kost dan de schadevergoeding die je bij een kleine schade ontvangt. Tenzij je verzekeraar je jarenlang schadevrij rijden heeft beloond met een joker. In dat geval kan je die joker inzetten om ervoor te zorgen dat het schadegeval je autopremie niet laat stijgen. Lees hier hoe zo’n joker precies werkt.

Misverstand 4: het aantal schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade had

Rij je al tien jaar met de auto en heb je al die jaren geen schade veroorzaakt? Dan heb je niet automatisch tien schadevrije jaren. Je moet die namelijk kunnen bewijzen. En dat kan alleen als je gedurende al die jaren verzekerd bent geweest. De schadevrije jaren worden dan vermeld op je schadeattest. Bekijk hier hoe je je schadeattest kan opvragen.

Misverstand 5: je kan enkel van verzekeraar wisselen als je je autoverzekering drie maanden voor de jaarvervaldag hebt opgezegd

Dat is de algemene regel. Maar er zijn ook situaties die je toelaten om sneller van verzekeraar te veranderen. Bij de aankoop van een nieuwe auto kan je je huidige verzekering bijvoorbeeld onmiddellijk opzeggen. Dat is ook het geval net na een aangegeven schade, ongeacht of je een schadevergoeding hebt ontvangen. Bij een tariefwijziging van je verzekering, of een wijziging in de algemene voorwaarden, kan het eveneens. Je moet dan telkens een opzegtermijn van één maand respecteren.

