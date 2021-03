Dit verdien je in de meest hardnekkige knelpuntberoepen

Technicus industriële installaties – 4.016 euro

Deze job is erg divers. Je staat in voor het onderhoud, het herstel, de bewaking en de installatie van industriële installaties. Daarvoor werk je met compressoren, (elektro)motoren, pompen, transformatoren en meer van dat fraais.

Benieuwd of jij genoeg verdient? Vergelijk hier je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

Conducteur bouw / werfleider – 3.980 euro

Ook op de werf is er nood aan een leidinggevende. Als werfleider combineer je technische kennis met de capaciteit om te coördineren en te plannen. Dit is een kwantitatief én kwalitatief knelpuntberoep: er zijn te weinig kandidaten en diegenen die zich aanbieden, voldoen niet altijd aan de vereisten.

Schoonmaker bij mensen thuis – 2.363 euro

Nog zo’n groep werknemers die het niet altijd gemakkelijk heeft in coronatijden, is die van de poetshulpen. De angst om besmet te raken tijdens het werk, is reëel. Maar stoppen met werken is financieel voor veel schoonmakers niet mogelijk. Hun loon is het laagste in dit lijstje.

Bestuurder trekker-oplegger – 2.860 euro

Vrachtwagenchauffeur is een vaste waarde in het lijstje met hardnekkige knelpuntberoepen. Onder meer de werkomstandigheden zorgen daarvoor. Ook het rijbewijs CE dat kandidaten moeten voorleggen, vormt wel eens een probleem.

Analist ontwikkelaar ICT – 4.936 euro

Netwerkbeheerder, ICT-verantwoordelijke, integratie- en implementatie-expert, databasebeheerder: het zijn allemaal knelpuntberoepen in de ICT. Maar de grootste nood is er aan kandidaten voor de job van analist ontwikkelaar. Er zijn te weinig kandidaten en zij die wel interesse hebben in de job, hebben niet altijd de juiste kwalificaties.

Verpleegkundige – 3.652 euro

Het knelpuntberoep bij uitstek blijft dat van verpleegkundige. De zorg heeft er geen gemakkelijk jaar op zitten. Naast alle uitdagingen door het coronavirus, kwam daarbij ook nog eens het grote gebrek aan verpleegkundigen. In die job verdien je ongeveer even veel als de gemiddelde voltijdse werknemer in de private sector (3627 euro).

Boekhouder-accountant – 3.846 euro

De job van boekhouder is in volle ontwikkeling. Door de automatisatie verdwijnen heel wat administratieve taken. De klemtoon verschuift naar analyse en advies. De echte financieel specialisten kunnen rekenen op een hoger loon. Dat bedraagt gemiddeld 5180 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Jobat.be:

Bronnen: jobat.be, Onderwijskiezer, Statbel – het Belgische statistiekbureau, VDAB, VRT