Dit is waarom goedkope powerbanks levensgevaarlijk kunnen zijn

Hardware InfoWie op zoek is naar extra energie voor digitale toestellen komt al snel bij powerbanks uit. Toch zeggen experts dat je niet zomaar om het even welke powerbank mag kopen. Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware.info , vertelt waar je op moet letten en met welke toestellen je goed zit.

Wie intensief gebruikmaakt van smartphones, tablets of laptops weet hoe vervelend lege accu’s kunnen zijn. Zeker wanneer je vaak onderweg bent is het niet altijd mogelijk om je toestel via een stopcontact op te laden. Een powerbank - draagbare voeding voor je accu - kan in dat geval een handige oplossing bieden.

De accu’s in een powerbank zijn vergelijkbaar met die van een elektrische wagen, telefoon of laptop. Deze zogenaamde lithium ion-accu’s zijn efficiënt in het bewaren van een elektrische lading. “Toch kan je niet zomaar om het even welke powerbank aanschaffen”, waarschuwt Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info. “Veel mensen willen geld besparen en kopen zo’n toestel via bepaalde Chinese websites. Daar moet je mee opletten, want deze modellen zijn niet gekeurd. Een ongekeurde powerbank gebruiken is niet aangeraden omdat er toch wel gevaarlijke cellen in deze toestellen zitten. Voor je het weet haal je een levensgevaarlijk gadget in huis.”

Wanneer je in zo’n goedkoop toestel een gat zou prikken kan dit al snel verhitten tot wel 900 graden. “Of een toestel veilig is of niet kan je meestal zien aan het CE-keurmerk”, vervolgt Everaardt. “Helaas bestaat er geen register waar je naar kan surfen om uit te maken of een model gekeurd is. Maar over het algemeen zijn de merken die je in de grote winkels aantreft wel betrouwbaar.”

De ene powerbank is de andere niet

Bij de grote merken vind je accu’s in de meest uiteenlopende formaten. Welk type je kiest, hangt niet alleen af van de aansluiting, maar ook van het vermogen dat het kan leveren. De kleinste modellen zijn vooral bedoeld om snel je telefoon op te laden als deze leeg is.

Eenvoudige powerbanks kunnen een smartphone of tablet laden. Meer luxueuze modellen hebben een PD-lading en kunnen met 30W een kleine laptop van stroom voorzien. Met de duurste modellen kun je zelfs een zware laptop extra energie verschaffen of draadloos opladen. Naast de aansluiting en het vermogen speelt tot slot ook de capaciteit, uitgedrukt in mAh, een rol. Hoe hoger die is, hoe meer je je toestel kunt herladen.

Fresh ’n Rebel Powerbank 3000 (vanaf 17,48 euro)

Deze powerbank is het ideale maatje van je smartphone. Hij heeft twee aansluitingen, waardoor je twee apparaten tegelijkertijd kunt opladen. De powerbank is superlicht, past in je broekzak en is verkrijgbaar in zes stijlvolle kleuren. Een echt hebbeding, dat ook de juiste keurmerken heeft om zelfs mee op het vliegtuig te mogen.

Volledig scherm Fresh 'n Rebel Powerbank 3000 USB-C - Ice Grey © Hardware.info

Mophie PowerStation Wireless 10000 (vanaf 69,90 euro)

Mophie brengt een vernuftige lader op de markt. Die kan je niet alleen gebruiken om via USB of USB-C op te laden. Nee, met deze powerbank kan je je smartphone namelijk ook draadloos van stroom voorzien. Dit toestel is gemaakt van gerecycleerd plastic en levert naast je telefoon of tablet, zelfs een kleine laptop probleemloos de nodige energie.

Volledig scherm Mophie Powerstation Wireless 10000 Black © Hardware.info

XTtorm XB304 (vanaf 139 euro)

Met deze powerbank haal je een echt toptoestel in huis. Het is namelijk in staat om zelfs een zware laptop via USB-C op te laden! Er zijn twee poorten, waardoor je bijvoorbeeld je laptop en smartphone tegelijkertijd kunt herladen. Met een volle powerbank kan je minstens tien keer je smartphone volledig opladen.

Volledig scherm Xtorm XB304 © Hardware.info

