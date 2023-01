Dit is het huis van de toekomst: duurzaam, hittebestendig en voor meerdere generaties

FOODVIDEO. Zo maak je witloof in hespenrol­le­tjes volgens het recept van Piet Huysen­truyt

Nu de feestdagen weer achter de rug zijn, kunnen we ons hoofd opnieuw beginnen breken over wat we normaal op tafel zetten tijdens de week. Deze witloof in hespenrolletjes van Piet Huysentruyt kan je ongetwijfeld wel bekoren. Witloof smaakte nog nooit zo goed! Met een laagje kaas erover, het ideale gerecht om een lange werkdag comfortabel af te sluiten.

