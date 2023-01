Dit is de duurste chalet ter wereld in het duurste skioord ter wereld

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado.

Aspen is gelegen in The Rocky Mountains en werd eind 19de eeuw gesticht door mijnwerkers die in de buurt zilver ontgonnen. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw werd het dorp steeds populairder als wintersportplaats. Het groeide zelfs uit tot het meest mondaine skioord ter wereld en ook het duurste om te wonen. Gemiddeld gaat een huis er voor 9,5 miljoen dollar van de hand. Twee jaar geleden werd de grootste vastgoeddeal ooit in Aspen afgesloten en wisselde een mansion voor 72,5 miljoen dollar van eigenaar.

Dat record wordt binnenkort wellicht verpulverd want zopas kwam er een in 2015 gerenoveerde woning op de markt met een vraagprijs van 100 miljoen dollar. Je betaalt in de eerste plaats voor de ligging: een perceel van meer dan een halve hectare op Little Nell Ski, een berg waar slechts vier andere huizen staan en waar je een rechtstreekse toegang hebt tot de piste.

Ook de waanzinnige uitzichten die bijna alle kamers en de vele terrassen bieden, zitten mee verrekend in de prijs. In de leefruimte is er zelfs een glazen dak dat de grens tussen binnen en buiten helemaal laat wegvallen. Aansluitend op een van de twee keukens zorgt een dakvenster met een glas-in-lood-raam dan weer voor een bijzondere lichtinval.

Met een bewoonbare oppervlakte van net geen 1.300 m², verdeeld over drie verdiepingen, is er aan ruimte geen gebrek. Er zijn tien slaapkamers met een eigen badkamer en vaak ook een zithoek, twee bijkomende badkamers, een speelkamer, fitness, cinema, … Binnenkomen doe je in stijl, via een loopbrug die uitgeeft op een foyer met gouden accenten. Als extraatje krijg je er in de tuin een bijgebouw bovenop dat als uitkijktoren kan dienen. Oh ja, de inrichting en de uitgebreide moderne kunstcollectie zijn in de prijs inbegrepen.

