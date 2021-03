Dit huisje van architect Bart van amper 85 m² zit vol verwijzingen naar de zee

Sauna, massagebad of stoomcabi­ne? Onze woonexpert legt uit hoe je van je badkamer een heerlijke wellnes­splek maakt én wat het je kost

7 maart Voor 90 procent van onze lezers is hun woning sinds corona meer dan ooit een plek om te ontspannen. Welnessen is een van dé manieren om dat te doen. Verkopers van sauna’s, infraroodcabines, stoomdouches en massagebaden deden het voorbije jaar dan ook gouden zaken. Zo’n thuiswellness is er voor elk budget en kan in vrijwel elke badkamer. Onze woonexpert Björn Cocquyt somt de verschillende mogelijkheden op en legt uit hoe je ze in huis haalt. Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.