Dit huis op een steile klif bouwen was een huzarenstukje en nu lijkt het een met de natuur

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis in British Columbia in Canada.

Voor architect Jay Gott één pennenstreek op papier zette, verbleef hij vijf dagen op het moeilijk te bebouwen terrein aan een steile klif. Hij deed dat om alles te observeren: het weer, het landschap, de begroeiing, de uitzichten, … Al die indrukken die hij toen opdeed, leidden tot een grondplan met een bijzondere vorm en verschillende volumes, om op die manier de omgeving maximaal te beleven.

Zo is de eetkamer gericht naar het meer, is de keuken ondergebracht tussen de boomkruinen, bevindt de zithoek zich in een glazen box en genieten de slaapkamers van een vergezicht op de bergen. De onderste lagen van de passiefwoning bestaan uit beton, om aan te sluiten op de rotsen, en de bovenste delen van de constructie zijn uit hout gemaakt, als link naar de bossen.

Beide materialen zetten ook de toon in het interieur. Het beton is de ene keer bruut gelaten en de andere keer gepolierd. Het hout keert terug in de aankleding van de basis en in vaste meubels, zoals de keuken. Door de zonneschijn onstaan leuke contrasten tussen licht en donker en zien bepaalde ruimtes er intiemer uit dan andere.

The Rock is opgenomen in het boek Living on the Edge, een verzameling van 44 projecten die schijnbaar niet uit te voeren waren door hun ligging aan steile kliffen en diepe afgronden. Het boek wordt uitgegeven door Lannoo, telt 256 pagina’s en kost 45 euro. Bestellen kan hier.

