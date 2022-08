Dit gaat de nieuwe 1.020 pk sterke Tesla kosten

Van Sour Patch Kids tot Nerds: deze buitenland­se snoepjes liggen steeds vaker in de Vlaamse snoepkast dankzij TikTok (en hier kan je ze kopen)

Van chips waar je tong van in vuur staat tot snoepjes die naar zweetvoeten smaken: Amerikaans en Aziatisch snoep is immens populair bij jongeren dankzij het sociale videoplatform TikTok. Maar wat is in hemelsnaam een brainlicker? En hoe smaakt een nerd? Wij doken met Belgische snoepwinkel Sugar and Sweets de snoepkast in en ontdekten de vijf populairste soorten bij kinderen. “Door al die challenges online krijgen we enorm veel vraag naar specifieke snoepjes.”

